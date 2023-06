Juve: ecco chi è Garbino, l'ultimo acquisto delle Women

TORINO - Si chiama Maëlle Garbino , è nata a Vienne (da non confondere con la capitale austriaca), regione di Alvernia-Rodano, terra di vigneti diffusi e profumo di lavanda in abbondanza, e il 9 agosto festeggerà il 27° compleanno. I tifosi della Juventus Women avranno modo di apprezzarla, visto che il suo trasferimento alle bianconere è certificato dall’ufficialità: ha firmato un contratto biennale per la soddisfazione, in primis, del tecnico Joe Montemurro .

Colpo fantastico!

Ruolo? Un numero 10 dallo spiccato eclettismo, tanto che puoi ammirarla sugli esterni oppure in appoggio all'attaccante centrale. Segni particolari? Un mancino incantevole tanto quanto rovinoso per le coronarie altrui, tanto che la ragazza è reduce da una stagione super. Terza marcatrice della Division 1 femminile con la maglia del Bordeaux, che ha terminato il torneo nazionale al settimo posto: 12 reti a bilancio. Oltralpe, le campionesse di Francia del Lione, vittoriose a spese del Paris Saint-Germain, hanno disputato un campionato a parte. Garbino ha comunque fatto il suo, anche perché le doti di natura, affinate a livello di settore giovanile, restano. Non a caso, Maëlle è cresciuta a pane e Olympique (Lyonnaise, s'intende), conquistando 4 trofei (due scudetti e altrettante Coppe di Francia) quando neppure aveva vent’anni. Il trasferimento al Saint-Etienne è servito a preparare il terreno per l’approdo al Bordeaux, cinque anni fa. Dal 1° luglio l'ultimo colpo top del dg Stefano Braghin sarà a disposizione di Montemurro. Per tornare a dare l'assalto, innanzitutto, allo scudetto.