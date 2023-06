Pellegrini: "Grazie Lazio". Palla (anche) alla Juve. Come finirà?

Cifre e intrecci

Beh, ora è tempo di calciomercato, di sondaggi e telefonate, contatti, incroci e vertici ai piani alti degli uffici dei club coinvolti, o anche solo al bancone del bar di uno degli hotel milanesi legati a doppio filo agli affari. L’entourage di Pellegrini, la dirigenza bianconera e quella laziale non s’ignorano, anzi, perché in fondo le rispettive esigenze possono effettivamente collimare: il laterale nella Torino juventina non è che abbia attecchito granché, mentre dalle parti di Formello non è considerato un elemento indiscutibile, ma certamente dal futuro un po’ più chiaro rispetto a ciò che si narra in zona Continassa. Però i soldi contano e dunque spazziamo i dubbi: per la Lazio il calciatore non vale i 15 milioni del riscatto prefissato a suo tempo, altrimenti Claudio Lotito avrebbe già mosso le sue pedine. E mentre radiomercato, soprattutto da Roma più che da Torino, racconta di un rinnovato interesse juventino per Sergej Milinkovic Savic, con Pellegrini eventualmente coinvolto in qualità di contropartita utile a ridurre l’esborso del club acquirente del serbo, rimane una certezza di fondo: Luca ha molto più futuro con Maurizio Sarri rispetto a ciò che frulla nei pensieri di Massimiliano Allegri, pur godendo di un ingaggio che non infastidisce le esigenze di bilancio bianconere.

Doppia cifra

Dunque, come se ne esce? Alla fine la ragionevolezza delle società in ballo potrebbe portare seriamente a un accordo, basato su una nuova ipotesi di prestito su basi economiche differenti da quelle attuali. Almeno dieci milioni, è quanto si racconta nei salotti del mercato. Il ragazzo (perché di un ragazzo si tratta ancora, avendo solamente 24 anni) freme, non vede l’ora di sapere dove giocherà e l’opzione di fermarsi a Roma, la sua città, lo intriga parecchio. In fondo, non merita di aspettare ancora a lungo…