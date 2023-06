La Juve su Parisi: appuntamento con l'Empoli. Ecco cosa accadrà

TORINO - Fabiano Parisi, a 22 anni, ha annusato l'aria. Per la serie: se non sarà Juve oggi, cioè a giorni o settimane, comunque quest'estate, poi chissà cosa potrà accadere. Il terzino sinistro dell'Empoli, reduce dal flop azzurro nell'Under 21 - occasione in cui però il fanciullo è risultato uno dei migliori, se non il più performante -, guarda ora nella palla di vetro. E lì trova scritte otto lettere: Juventus. Il desiderio tutt'altro che nascosto del giocatore e della sua famiglia è chiaro , ma spesso le regole non scritte del mercato fanno a pugni con la logica. Tanto è vero che il club toscano, detentore di un cartellino in scadenza il 30 giugno 2025 , tiene in caldo anche un'eventuale pista Lazio . Venerdì 30 giugno, di sicuro, rischia di essere un giorno chiave.

Manna al lavoro

Previsto, infatti, un summit vero e proprio tra Empoli e Juve. Non che finora si sia trattato di contatti “scherzosi", o di pour parler infruttuosi. Ma il prossimo incontro tra le due dirigenze servirà a far luce su questioni dirimenti. Per esempio, a quanto ammonta la richiesta per Parisi? Quindici milioni. E a quale “altezza" si potrebbe chiudere, visto che di siglare l'accordo si parla, considerando la vicinanza tra le parti? Radiomercato racconta di un esborso da 10 milioni da sponda juventina, anche se è difficile parlare di cifre ormai fisse perché balla la valutazione di altri giocatori. Come Fabio Miretti, che rispetto a Parisi è un 2003 (l'altro è un classe 2000), ma a 19 anni ha tantissima voglia di giocare. Non che non l'abbia fatto lo scorso anno con Massimiliano Allegri, però è chiaro che l'entourage del ragazzo vorrebbe vederci chiaro. Altri nomi accostati alla trattativa Juve-Empoli sono quelli di Filippo Ranocchia e Matias Soulé.

In uscita

Nomi che restano validissimi, per essere chiari. Di sicuro, il 30 giugno 2023 potrebbe essere un giorno determinante per il passaggio di Parisi alla Juve. Nel senso che non si chiuderà nulla, ma i buoni rapporti tra i club fanno pensare che la distanza sia sempre più ridotta. Alla Continassa, per altro, l'azzurrino sbarcherebbe solamente una volta effettuate le cessioni di giocatori considerati in esubero. Due riferimenti su tutti: il brasiliano Alex Sandro, che ha un anno di contratto con i bianconeri pur nell'incertezza di un futuro sempre più nebuloso, e Luca Pellegrini, che Maurizio Sarri riprenderebbe volentieri. A Claudio Lotito, tuttavia, non garba accollarsi un investimento in doppia cifra. Se è così, diventa dura...