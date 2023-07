La Juve, Szczesny, il Bayern: la verità. E gli altri incastri di mercato

TORINO - C’è il domino degli attaccanti, ma anche quello dei portieri. Anzi, “del” portiere: quello che il Bayern Monaco sceglierà per sostituire lo svizzero Yann Sommer, destinato all’Inter. Il club tedesco ha avviato un vero e proprio casting per individuare un candidato che riassuma in sé caratteristiche non banali: la capacità di reggere la titolarità in una squadra impegnata ai massimi livelli in Bundesliga e, soprattutto, in Europa, e al contempo la disponibilità ad accomodarsi in panchina. Già, perché il convitato di pietra nella vicenda è Manuel Neuer, il veterano alle prese con il recupero dalla brutta frattura alla tibia (che si è procurato sciando: un ambito che dovrebbe essere inderogabilmente off limits per un atleta).