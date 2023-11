Samardzic alla Juve? Balzaretti frena per gennaio: le parole del ds sul mercato

"Samardzic via a gennaio? No, no, no. Lazar vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare. Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità. Ce lo vogliamo godere il più possibile, a fine anno tireremo le somme". Queste le parole del ds dell'Udinese Balzaretti a Mediaset poco prima dell'inizio della gara di Coppa Italia tra la sua squadra e il Cagliari. Che la Juve voglia il centrocampista serbo e che lui voglia la Juve oramai non è più un mistero, resta solo da capire quando si potrebbe concretizzare l'operazione dopo la frenata del dirigente.