Vlahovic: “Juve, così non me l’aspettavo. Allegri? Negli ultimi 20 anni…”

Questa sera la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio , allenata da Igor Tudor : "Giocare contro le sue squadre non è mai facile: si chiudono, ti aggrediscono, marcano individualmente e ti stancano. Non sarà facile, ma siamo forti del vantaggio dell'andata". Migliorarsi sempre, con un obiettivo a livello personale ben chiaro: " Sogno di vincere il Pallone d'Oro , ma ci sono diverse cose che necessitano di allinearsi. Si gioca per la gloria e per i trofei".

La stagione non è ancora finita, ma si può dire che sia la sua migliore alla Juventus? Vlahovic risponde così: "Nello scorso campionato non stavo bene fisicamente, ho sofferto tanto. Questa è la cosa cambiata, per il resto faccio tutto come sempre: lavoro duramente, tenendo attenzione al recupero. Ho segnato 16 gol, 17 con la Coppa Italia, ma avrei potuto fare anche di più. Voglio fare sempre di più, voglio essere uno di quei calciatori che verrà ricordato dalla gente: c'è chi gioca a calcio per i soldi, ma a me queste cose non interessano".