Giuntoli, arriva il bonifico: 8 milioni nelle casse della Juventus

La Juventus incassa 8 milioni di euro e prepara il tesoretto per il prossimo mercato. La provenienza? Il trasferimento, divenuto a titolo definitivo, di Koni De Winter al Genoa. Il calciatore belga si accasa ai rossoblù in maniera permanente poiché, come stabilito dal contratto stipulato in estate dalle due società, alla 25esima presenza del classe 2002 il prestito si sarebbe tramutato in riscatto obbligatorio. Cifra che potrebbe ulteriormente crescere fino a 10 milioni in caso di ottenimento di alcuni risultati sportivi.