Rivoluzione Juve: occhi sul gioiello del Brasile, sfida a Real, Bayer e Milan!

Nell’elenco verdeoro per la Copa America compare però un giocatore che forse non è conosciuto da tutti, ma che sicuramente è rimasto impresso a chi in questa stagione ha seguito la Liga e in particolare la strepitosa cavalcata del Girona, secondo nel campionato spagnolo. In lista c’è Yan Couto , un nome che è ben noto a Cristiano Giuntoli : è tra i profili che hanno impressionato maggiormente il direttore tecnico della Juventus .

Si tratta di un terzino destro che compirà 22 anni il 3 giugno: cresciuto nel settore giovanile del Coritiba, appena 16enne era già nella formazione Under 20 per poi cominciare la scalata nelle selezioni giovanili brasiliane prendendo parte anche al Mondiale Under 17 disputato nel 2019 proprio in patria.

Nel 2020, a 18 anni, viene acquistato dal Manchester City per 6 milioni e da quel momento inizia a girare in prestito: al Girona un prima volta nel 2020/21, in Portogallo allo Sporting Braga nella stagione seguente e nel 2022 il ritorno, sempre a titolo temporaneo, nel Girona, che con il Manchester City condivide la proprietà. In terra catalana il brasiliano (ma in possesso anche di passaporto portoghese) è esploso, tanto da conquistarsi la clamorosa chiamata per la Copa America in una Seleçao con tanta concorrenza.