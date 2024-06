Calafiori, Nicolussi, Kean e altri: Juve, la chiave Lucci può sbloccare tutto

L’agenda di uno dei più importanti e potenti agenti del calcio italiano, Alessandro Lucci , nei prossimi giorni avrà come snodi principali i summit con Bologna e Juventus . Parecchi sono infatti i calciatori della sua scuderia appartenenti a rossoblù e bianconeri. Tanto che c’è più di una possibilità affinché le strade di alcuni di loro si intersechino presto. Incroci di mercato da tenere, decisamente, d’occhio. In calendario col club emiliano c’è il futuro di Jesper Karlsson e Riccardo Calafiori . Il primo era stato il grande colpo di mercato del dt Sartori nell’estate 2023, ma - complici anche diversi guai fisici - ha trovato poco spazio. La sensazione è che nella città delle Due Torri vogliano rilanciarlo con l’arrivo di un nuovo allenatore, dal quale magari lo svedese potrebbe riscuotere maggior fiducia rispetto a quanto accaduto con Motta.

Calafiori con Motta alla Juve?

Quest’ultimo invece ha valorizzato in maniera incredibile quel Riccardo Calafiori, che fa gola da tempo alla Juve. L’allenatore italo-brasiliano l’ha, espressamente, chiesto al dt bianconero Cristiano Giuntoli come regalo di mercato. Non è un mistero che Motta e Calafiori si siano intesi a meraviglia durante la cavalcata bolognese proseguita fino al clamoroso accesso alla Champions League. Non a caso anche il difensore classe 2002 ha messo proprio la Vecchia Signora in cima alla lista di preferenze tra i tanti club (Chelsea, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen), che l’hanno cercato in queste settimane. Nei prossimi giorni toccherà proprio al suo agente mantenere vivi i dialoghi, cercando una soluzione che possa accontentare tutti. A partire dal Bologna che valuta il centrale mancino 25-30 milioni (al Basilea spetta il 40% sulla vendita).