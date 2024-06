Kaio Jorge a un passo dall'addio: l'offerta del Cruzeiro alla Juventus

Kaio Jorge sempre più vicino all'addio alla Juventus. Dal Brasile, precisamente da O Globo, arrivano conferme circa le indiscrezioni dei giorni scorsi: il Cruzeiro si è mostrato pronto ad alzare l'offerta per l'attaccante di proprietà dei bianconeri, fiducioso di chiudere presto l'affare. Dopo l'iniziale richiesta del calciatore in prestito, la proposta ufficiale che potrebbe far andare in porto la trattativa.