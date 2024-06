Kaio Jorge dalla Juve al Cruzeiro, il club brasiliano: “Accordo verbale"

Il Cruzeiro ha annunciato la firma di Kaio Jorge, punta attualmente in forza alla Juventus, reduce dalla stagione col Frosinone. Il club brasiliano ha comunicato di aver raggiunto un accordo verbale con la società bianconera in merito all'arrivo dell'attaccante, che è in attesa degli esami e della firma di un contratto della durata di cinque anni. L'accordo del Cruzeiro con la Juventus fa sì che la trattativa possa arrivare fino a 6,5 milioni di €, tra cifre fisse e bonus. L'importo concordato del pagamento garantito è di 4,5 milioni di €. In stagione Kaio Jorge, in prestito al Frosinone, ha giocato 22 partite, mettendo a segno tre gol e fornendo un assist.