Adzic pronto per la Juve: chi è il talento 18enne che partirà dalla Next Gen

Secondo voi la Juventus può prendere un altro extracomunitario? Se avete risposto no, potete andare avanti. Perché l l'ingaggio di Douglas Luiz, che verrà formalizzato la prossima settimana, occupa una posizione da extracomunitario e l'altra la occupa Vasilije Adzic, il talento montenegrino che ha appena compiuto diciotto anni. E se non avete sentito parlare della trattativa in questi giorni è perché l'acquisto del ragazzo è stato completato a gennaio, quando tutti dissero che la Juventus si assicurava uno dei migliori giovani della zona (che ha già dato al calcio, Vucinic e Savicevic).