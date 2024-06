Djalò, il Porto pensa alla Juve per il post Pepe: la situazione

Nella Juventus non ha ancora lasciato il segno e per questo motivo il futuro di Tiago Djalò in bianconero è ancora tutto da scrivere. Il centrale difensivo ex Lille e reduce da un lungo infortunio con il club francese, secondo le ultime indiscrezioni di A Bola, sarebbe entrato nel mirino del Porto in cerca di un sostituto di Pepe che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club portoghese è alla ricerca di un giovane difensore con una struttura fisica ideale per le loro esigenze e Djalò sembrerebbe proprio il profilo perfetto. In maglia bianconera, Djalò vanta una sola presenza, per lo più da subentrato e con Montero in panchina: Allegri non ha mai usufruito delle prestazioni del portoghese, che ha attraversato un periodo non semplice alla ricerca della forma fisica perfetta.