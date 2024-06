Chiesa, irrompe il Bayern: già per Nagelsmann era il giocatore dei sogni

Il futuro di Federico Chiesa è ancora legato ad un enorme punto interrogativo. Effettuare una previsione su quella che sarà la sua futura squadra al momento risulta davvero difficile, considerando anche l'impegno fondamentale del nazionale azzurro ad Euro2024 con l'Italia . In un periodo così concitato non tardano comunque a circolare numerosi rumors di calciomercato , con l'ultimo che accosta l'attaccante bianconero al Bayern Monaco di Kompany . Sul taccuino dei bavaresi il nome di Federico Chiesa ci era già finito nel 2021, quando sulla panchina del club sedeva Julian Nagelsmann e le cifre del suo cartellino erano decisamente diverse.

Tutti pazzi per Chiesa al Bayern Monaco

A Monaco di Baviera circola veloce il nome di Federico Chiesa, complice anche la scadenza del contratto che lo lega attualmente alla Juventus quantomeno fino alla prossima estate. L'interesse sembra essere davvero concreto, con l'esterno azzurro che rappresenta il profilo ideale per andare a rinforzare l'attacco del Bayern Monaco. Secondo Sky Sport Germania la valutazione di Chiesa si aggirerebbe tra i 30 ed i 40 milioni di euro, cifra decisamente alla portata dei tedeschi che attenderanno la fine di Euro2024 per sondare la fattibilità dell'operazione, tentando un primo approccio con la dirigenza bianconera ed ovviamente l'attaccante della Juventus.

Chiesa-Bayern, un interesse che parte da lontano

Il profilo di Federico Chiesa è finito in orbita Bayern Monaco già un po' di anni fa - nel 2021- a seguito di una prestazione monstre dell'attaccante azzurro risultata decisiva ai fini della vittoria della nazionale italiana ad Euro2020, allenata dall'ex ct Roberto Mancini. La trattativa all'epoca avrebbe richiesto un esborso economico decisamente maggiore da parte del club tedesco: questa volta c'è di mezzo un contratto in scadenza nel 2025, così come il flebile approccio di entrambe le parti nel discutere di un potenziale rinnovo. Il Bayern Monaco resta in speranzosa attesa alla finestra che affaccia sugli Europei per eventuali affondi decisivi.