Douglas Luiz-Juve, con Iling parte un giovane top al posto di McKennie!

Barrenechea al posto di McKennie?

Il nome in pole in queste ultime ore è quello di Enzo Barrenechea: l'Aston Villa avrebbe dato alla Juventus il suo ok per queste nuove condizioni d'accordo pur avendo provato in un primo momento a strappare Soulé. Ora le due società sono di nuovo al lavoro per limare l'accordo: nel "maxi-scambio" con Barrenechea e Iling Jr, i bianconeri verseranno comunque un conguaglio in favore degli inglesi. Prima del talento argentino, si era fatto anche il nome di Huijsen, ma sul centrale olandese ci sarebbero state divergenze sulla valutazione. Escluso invece il profilo di Kean, opzione mai realmente presa in considerazione dagli inglesi.