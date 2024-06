Calafiori strega 2 top club: pista Juve si complica, la richiesta del Bologna

London Calling. Le sirene provenienti dalla capitale inglese stanno diventando sempre più forti nei confronti di Riccardo Calafiori, lanciato in orbita dallo strepitoso Europeo finora disputato. Un rendimento elevatissimo che non sta passando per niente inosservato a livello internazionale. Tanto da aver attirato le attenzioni delle big d’Oltremanica. Per la gioia del Bologna che si frega le mani e spera nell’asta internazionale a suon di rilanci milionari. Dalle parti di Casteldebole, infatti, hanno approfittato della vetrina europea per tirare su il prezzo. Chi vuole ora il difensore classe 2002 deve presentarsi con 50 milioni di euro tondi tondi. Se Calafiori dovesse replicare (nei quarti di finale visto che è squalificato per gli ottavi…) un’altra super prestazione ai livelli di quella sfoderata contro la Croazia, la società bolognese potrebbe anche alzare le attuali richieste. Motivo per cui si sta complicando la pista legata alla Juventus. I bianconeri si erano mossi in largo anticipo per Calafuria, come è stato ribattezzato il difensore romano sui social, e avevano già raggiunto un’intesa di massima col giocatore per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. I bianconeri, però, non hanno trovato finora la quadra economica sulla valutazione del cartellino con il club emiliano, che ha declinato a maggio l’offerta da 25 milioni presentata dai dirigenti juventini.