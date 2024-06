Douglas Luiz-Juve, tutto pronto: annuncio e contratto del primo colpo Giuntoli

Dal City all'Aston Villa

Nel 2017 viene acquistato per 12 milioni dal Manchester City, Guardiola lo vuole perché vede in lui un potenziale futuro sostituto del connazionale Fernandinho, ma Douglas Luiz non indosserà mai la maglia dei Citizens per colpa di... un permesso di lavoro negato. Così viene ceduto in prestito al Girona nella Liga, anche se l’impatto di Pep resta determinante. «Nel poco tempo che ho trascorso con Guardiola ho imparato molto. Sono arrivato in Inghilterra con una mentalità molto chiusa in quanto a tattica, lui mi ha insegnato tanto». L’altro suo maestro è Unai Emery, che lo ha trasformato in un centrocampista box-to-box, letale quando si tratta di fare gol. Al di fuori del calcio, il brasiliano è appassionato di pesca, il suo hobby principale, dal quale ha preso anche la sua esultanza, in onore del papà e degli amici ai tempi dell’adolescenza in Brasile. Ama pure i videogiochi, tanto che il suo canale Twitch trasmette principalmente lo sparatutto Call of Duty. Altre curiosità? Ha guidato un aereo e portato al guinzaglio un leone, simbolo della sua grinta e della sua fermezza nel non mollare mai.