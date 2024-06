Thuram alla Juve, Giuntoli e il torto a Manna: retroscena con il Napoli

L'affondo della Juve

Thuram Jr rappresenta, infatti, il prototipo del centrocampista moderno secondo la dirigenza juventina. Fisico da corazziere abbinato a una buona tecnica di base, che lo rendono un elemento universale in mezzo al campo. Quello che serve per una mediana a due come quella che sta progettando Thiago Motta. E così la Juve ha piazzato l’affondo decisivo. Il doppio summit con l’agente Meissa N’Diaye ha poi fatto il resto. Incassato il sì totale del francese a vestire il bianconero (firmerà un contratto fino al 2029), la Juventus ha aspettato che il Nizza ridimensionasse le pretese. Basti pensare che un anno fa, di questi tempi, i rossoneri di Francia chiedevano 60 milioni per cedere Khéphren. Una cifra che aveva spaventato tutte le pretendenti, in particolare Juventus, Liverpool e Atletico Madrid che si erano battute in ritirata. Ma adesso il prezzo del cartellino del classe 2001 si è abbassato notevolmente. Per portarlo a Torino basteranno, infatti, 20 milioni (bonus compresi). Un affarone. E così la Juve si gode il colpo in canna, da finalizzare già nei prossimi giorni. Una soddisfazione doppia per i bianconeri, usciti vincitori dall’incrocio pericoloso di mercato col Napoli dei grandi ex Conte e Manna. Soltanto il primo di questa lunga estate, di sicuro non l’unica sessione in cui l’attuale dt della Juventus e il suo ex ds condivideranno nomi, volti e obiettivi di mercato.