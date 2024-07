Rugani-Juve, storia finita? I piani di Thiago Motta e l'offerta araba

Il rinnovo di contratto di Daniele Rugani ufficializzato circa 2 mesi fa non ha affatto placato le voci relative ad una possibile partenza del difensore bianconero. Il calciatore non rientra nei piani del nuovo tecnico della Juventus Thiago Motta che ha diramato l'elenco dei calciatori che con molta probabilità non faranno parte del rivoluzionato scacchiere bianconero in vista della prossima stagione. Una proposta concreta per Rugani è arrivata, ma il difensore non sembrerebbe essere convinto della destinazione. Il centrale potrebbe dunque salutare la Juventus in questa sessione di calciomercato. Ciò che c'è da capire ora è quale potrebbe essere la sua futura destinazione e soprattutto se resterà o meno in Serie A.

Rugani, Al Shabab e non solo

L'unica proposta concreta al momento è arrivata dall'estero, più precisamente dall'Arabia Saudita, con l'Al Shabab che ha messo sul piatto un contratto fino al 2027 da 6 milioni a stagione. Offerta decisamente sostanziosa che al momento non sembrerebbe convincere del tutto il difensore per motivi familiari. Rugani preferirebbe restare in Italia, dando seguito alla sua carriera in Serie A - dall'Empoli alla Juventus, con una tappa in Francia al Rennes ed il prestito al Cagliari prima di far ritorno in bianconero - con i rumors sul calciatore che non tardano ad arrivare. Da non sottovalutare l'ipotesi Atalanta, che potrebbe valutare il profilo di Rugani come potenziale contropartita tecnica all'interno della trattativa a lungo termine per Koopmeiners che vede coinvolta la Juventus.