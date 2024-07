Arthur, il Como insiste: ecco i dettagli da limare. Ci prova pure il Gremio

Nuovo giro, nuova corsa: Arthur si appresta ad affrontare un’altra estate con le valigie in mano. Il brasiliano è reduce da un’esperienza in prestito alla Fiorentina tutto sommato positiva, ma lo stile di gioco e lo stipendio ingombrante hanno indotto Giuntoli e Thiago Motta a non includerlo tra le pedine che, nella loro testa, comporranno la prossima Juventus. Il centrocampista, legato al club bianconero fino al 2026, in questi giorni si sta allenando alla Continassa , dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per il ritiro in Germania . E, intanto, si sta guardando intorno, insieme all’agente Pastorello.

Futuro Arthur, si sono mossi diversi club di Premier ma...

Sulle sue tracce si sono mossi diversi club di Premier, ma per ora senza affondare il colpo, dopo che l’ultima esperienza Oltremanica, nelle file del Liverpool di Klopp, si era rivelata molto negativa, anche a causa di un lungo infortunio. In prima fila, così, si staglia al momento l’ambizioso Como, con cui sono fitti i colloqui negli ultimi giorni, anche se non mancano i dettagli da limare. Lo stipendio di Arthur, che può arrivare fino a 8-9 milioni con i bonus, è infatti fuori portata per la neopromossa guidata da Fabregas, che nelle ultime ore si è speso in prima persona per convincere il brasiliano. Il secondo aspetto da risolvere, infatti, riguarda le motivazioni dell’ex Barcellona, per ora non del tutto convinto dall’idea di approdare in riva al Lago. Arthur sente di valere palcoscenici più prestigiosi e, in questo senso, va registrata anche la freddezza con cui ha accolto le voci che vorrebbero interessato a lui anche il Gremio, dove è cresciuto da ragazzo. Il play vuole giocarsi ancora le sue carte in Europa.