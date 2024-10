L’agente di Raspadori: “Piace alla Juve? Sta bene a Napoli ma Giuntoli…”

Dal Napoli all'Inter, l'agente Tullio Tinti in una recente intervista ha fatto il punto sui suoi assistiti. Su tutti Giacomo Raspadori che nell'ultima sessione di calciomercato è stato nei pensieri della Juventus per rinforzare l'attacco di Thiago Motta. Per il procuratore l'ex Sassuolo sta benissimo all'ombra del Vesuvio, ma...: "Raspadori piace alla Juve? Sta bene a Napoli, ma Giuntoli lo conosce bene e lo stima... ”. Il ruolo dell'ex direttore sportivo con cui ha condiviso una parte di esperienza partenopea potrebbe giocare a favore dei bianconeri alla ricerca di un vice-Vlahovic.

Un altro italiano che si sta mettendo positivamente in luce, con la maglia del Milan è Matteo Gabbia. Da "esubero" a titolare inamovibile, finalmente sta venendo fuori: “Gabbia merita tutto quello che sta prendendo. È pronto per rinnovare e fare il capitano in rossonero". Nell'altra sponda di Milano c'è il collega difensore interista Bastoni, colonna portante del reparto difensivo nerazzurro, anche lui assistito di Tinti. "Alessandro è un campione, non ha bisogno di presentazioni. Sta da Dio all'Inter, è super interista, è felice e non ci sono problemi. Abbiamo rinnovato due anni fa, è contentissimo, può vincere anche a livello europeo con i nerazzurri e togliersi soddisfazioni in Nazionale".

Le dichiarazioni di Tinti sugli agenti sportivi

Tiene banco la questione del rapporto tra calciatori e procuratori, ma Tinti precisa, a margine dell'Assemblea elettiva AIACS: "Cerchiamo di tutelare gli interessi dei nostri calciatori e del calcio in generale perché a volte si vanno a creare delle cose che non vanno bene. Agenti cattivi? Ho rapporti con tutti, cerco di essere corretto e faccio gli interessi dei miei ragazzi, cerco di farlo in maniera seria".