"Araujo-Juve, l'agente svela tutto. E il Barcellona ora la pensa così"

La Juventus è in pressing su Araujo , da parte sua pronto a lasciare il Barcellona già a gennaio. Una notizia che ovviamente ha avuto grande risalto sui giornali catalani e oggi il Mundo Deportivo spiega di aver contattato uno degli agenti del giocatore, chiedendogli informazioni sulle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore. Nessuna risposta, che però è stata interpretata come una mancata smentita e quindi di fatto una conferma, secondo Mundo Deportivo, che qualcosa possa esserci. Il quotidiano catalano spiega di aver contattato anche il Barça, ma il club per adesso è impegnato a gestire le vicende Dani Olmo e Victor e avrebbe semplicemente fatto sapere che qualora ci fossero giocatori scontenti, non si potrebbe escludere nessuno scenario, aggiungendo, però, che non hanno notizie sul presunto sì di Araujo alla Juve.

Il Barcellona non smentisce

Il comportamento del club catalano non avrebbe quindi smentito la notizia dell'interessamento bianconero per il difensore blaugrana: il Barça in questi giorni è alle prese con una grana più grossa da risolvere, ovvero il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor. Alla Juventus serve un sostituto di Bremer e per questo motivo ha preso quota l'interessamento di Araujo: ci sono stati contatti fruttuosi tra la Juve e l’entourage dell’uruguaiano, rientrato sabato per 90 minuti fornendo anche un assist in Coppa del Re, dopo sei mesi di stop per una lesione muscolare al bicipite femorale destro. I problemi economici e di mercato dei blaugrana rischiano di spingere eventuali operazioni in prestito, come quella per Araujo o Christensen, pure lui seguito da Giuntoli.