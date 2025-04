Kim, vedi Napoli e poi vai alla Juve: l’ultima voce dalla Germania

Juventus, gli occhi di Giuntoli su Kim: le conferme dalla Germania

Che la Juventus avesse un estremo bisogno di rinforzare la difesa non è più un segreto, come nemmeno l'interesse per Kim. Come rilanciato su Sky Sport Germania da Florian Plettenberg: "Kim Min-jae potrebbe lasciare il Bayern quest'estate se arrivasse un'offerta adeguata, come rivelato. È consapevole della situazione, ma rimane concentrato sulla corsa al titolo. Diversi club hanno già espresso interesse e a quanto pare la Juventus sta tenendo d'occhio la situazione di Kim. Anche Chelsea e Newcastle sono interessati". Per il difensore si tratterebbe di un ritorno in Serie A dove ritroverebbe Giuntoli, il direttore sportivo che lo ha lanciato nel calcio che conta.

