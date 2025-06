Calciomercato Juve, Leoni mette d'accordo esperti e algoritmo. Ma l'Inter prova il sorpasso

Il contrasto è servito: da una parte il mercato nel vivo, almeno quello legato strettamente alla composizione delle rose per il Mondiale per Club , dall’altra invece l’immobilismo juventino. C’è un motivo, naturalmente. Anzi: ce n’è più di uno. E si legano tutti al cambio di dirigenza, alle novità introdotte, alla figura centralissima di Damien Comolli . L’uomo dei numeri e della sintesi dei dati sta provando a cambiare il modo in cui la società approccerà il mercato, con un riflesso diretto sulle trattative, specialmente su quelle portate avanti finora. Ebbene: c’è chi ha saputo superare la prima prova dell’attuale Direttore Generale, ed è giovane, italiano, dal talento assicurato.

La candidatura di Leoni

Giovanni Leoni rappresenta il trait de union tra la vecchia gestione e quella nuova, per la quale Comolli attende l’inserimento - veloce - del suo fidato Viktor Bezhani, al Tolosa capo del’area reclutamento e alla Juventus destinato a ricoprire un ruolo di primissimo piano nel settore scouting, però con identico sistema e massima attenzione alle statistiche. Tre, in particolare, rafforzano la candidatura del giovane difensore del Parma, sul quale l’Inter sta provando il sorpasso definitivo proprio nelle ultime ore. Vanno dal minutaggio accumulato - è secondo in Serie A per presenze in campo tra gli under 20, e questo riduce il fattore di rischio - a temi prettamente più difensivi, come la top 10 raggiunta per blocchi effettuati a partita. Sulle uscite palla al piede, sì, può essere pure un fattore: 88% di passaggi riusciti in tutta l’annata. Che va bene, eccome. Che dà inoltre margini di manovra, miglioramento, ambizione generale.