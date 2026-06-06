Openda apre al Monaco di Pogba e Zakaria, la Juve attende l'offerta: formula e dettagli

Oltre quaranta milioni spesi per strapparlo al Lipsia, poi una stagione molto deludente : la Juventus ha già messo alla porta Loïs Openda . L’attaccante belga, autore di soli due gol (con Roma in campionato e Bodo/Glimt in Champions League) in trentaquattro tra tutte le competizioni, è alla ricerca di una nuova avventura per rilanciarsi dopo i dodici mesi deludenti in Serie A. Intanto, il Monaco sembra voler fare sul serio per portare il classe 2000 nel Principato.

Monaco-Openda: contatti intensificati

I numeri horror in Italia non hanno spento i riflettori su Loïs Openda. Gli agenti stanno lavorando per trovargli la soluzione congeniale in cui rilanciarsi dopo la bocciatura di Luciano Spalletti alla Juventus. Dopo gli interessi di Eintracht Francoforte e Nottingham Forest, la squadra che sembra essere in vantaggio per il belga sembra essere il Monaco, che si è mossa in maniera concreta. La squadra dei Principato, infatti, ha avuto contatti positivi con l’entourage dell’ex Lipsia. I biancorossi pensano di imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per il momento, non è stata presentata nessuna offerta alla Juventus, ma qualcosa si muove e presto potrebbero esserci grosse novità. La Vecchia Signora punta alla cessione e proverà a non mettere a bilancio una minusvalenza.

Asse Monaco-Torino

Quella per Loïs Openda potrebbe essere una nuova trattativa sull’asse Monaco-Torino. Nell’estate del 2023, infatti, proprio la squadra del Principato aveva acquistato Denis Zakaria, versando poco più di venti milioni di euro nelle casse dei bianconeri. Lo svizzero si è ritagliato spazio importante, diventando anche il capitano della squadra allenata fino a pochi giorni fa da Sébastien Pocognoli. In biancorosso, poi, gioca anche Paul Pogba. Il francese, dopo aver risolto il contratto con la Juventus, è ripartito proprio dallo stadio Louis II. Adesso, in vista della prossima stagione, potrebbe esserci anche Openda. Il ventiseienne ha un ricordo agrodolce del Monaco. Lo scorso 28 gennaio, infatti, aveva giocato tutti i novanta minuti nella sfida contro la squadra di Pocognoli nell'ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League, non lasciando il segno nel 0-0 finale che aveva permesso alla Juventus di accedere ai playoff.

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