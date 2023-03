Bremer: «Il gol di Di Maria? Provato in allenamento»

TORINO - Una notte magica per la Juventus che ritorna alla vittoria in casa in Europa, trascinata da un fantastico Di Maria, decisivo nel firmare il gol del trionfo contro il Friburgo. «Lui è un fuoriclasse, in qualsiasi momento può inventare qualcosa, come è successo contro i tedeschi con quel colpo di testa - osserva Gleison Bremer a fine partita -. Noi dietro dobbiamo soltanto dargli il massimo supporto e trovare la giusta intesa perché ha le qualità per risolvere le partite».