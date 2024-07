Cambiaso: “Vi dico chi è Motta. Intanto in campo mi utilizza così…”

HERZOGENAURACH - Per Andrea Cambiaso il calcio di Thiago Motta non è una novità: lo ha già sperimentato nel Bologna, dunque per il terzino è stato un ritrovarsi con un allenatore che gli ha dato tanto. E che può ancora insegnargli qualcosa: «Sto bene - ha detto Cambiaso al termine del seduta mattutina di allenamento nel ritiro in Germania - mi sono ricaricato in vacanza questi venti giorni. Sono molto contento di essere qua, è bellissimo essere in questa società incredibile. Fisicamente sto bene. Com'è Thiago Motta? È un allenatore con grande mentalità, è molto esigente, ha grande voglia di lavorare, grande focus negli allenamenti. Siamo una squadra relativamente giovane, credo che possa aiutarci molto».