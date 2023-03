Juve non citata nella seconda carta Covisoc inviata a Paratici e Cherubini

Il monitoraggio della Covisoc

Nella comunicazione del presidente della Covisoc Paolo Boccardelli a Giuseppe Chiné, procuratore federale della Figc, viene spiegato che "nello svolgimento delle proprie attività istituzionali la Covisoc ha da ultimo individuato situazioni gestionali che, a proprio avviso, meritano un attento monitoraggio e ciò anche nella prospettiva dell'adozione di potenziali iniziative istituzionali da parte dei competenti organi della Figc". "Si tratta, infatti, di situazioni che presentano tratti concettuali ed operativi idonei ad incidere sui fondamentali dei bilanci delle società sportive professionistiche e che iniziano a presentarsi con frequenza statistica non trascurabile ed in maniera sufficientemente generalizzata", dichiara Boccardelli, che fa riferimento "in particolare, alle operazioni di compravendita di calciatori le quali, pur concluse per prezzi significativi, comportano flussi pecuniari assai più contenuti in quanto sovente le reciproche posizioni di credito e debito sono regolate dai club a mezzo di compensazione. A destare l'attenzione della Covisoc", continua il documento, "è la possibilità di ricorrere alla compensazione allo scopo di minimizzare i flussi pecuniari reciproci fissando, al tempo stesso, prezzi di compravendita dei singoli assets su basi economiche di cui non sempre i fondamentali aziendali traspaiono in modo palese ed intelligibile. Il che, ovviamente, determina una certa opacità informativa che rischia di risultare significativa in presenza di eventuali operazioni fra parti correlate".