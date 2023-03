Plusvalenze Juve, la mossa di Gravina e la strategia dei legali sulle carte segrete

TORINO - Aumentano le... note, anche se ormai il clima non è esattamente armonico. Ieri la Figc ha consegnato pure la seconda delle mail richieste dai legali dell’ex dg bianconero Fabio Paratici e dell’attuale ds Federico Cherubini. La prima era la “nota 10940” (ostinatamente negata per due gradi e mezzo di giudizio, considerando anche la revocazione, e desecretata sabato previa intervento del Tar del Lazio), ora c’è quella a cui la suddetta nota faceva riferimento, in risposta. Continua a mancare, però, ciò che i legali speravano di trovare: la “notitia criminis”, vale a dire ciò che avrebbe permesso di anticipare la data di inizio delle indagini (rispetto a quanto risulta formalmente) e dunque dimostrare l’irregolarità del processo. E dunque il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha deciso di... produrre qualche sassolino dalla scarpa, oltre che le carte richieste. Le note in questione permettono comunque di ricostruire il contesto e le prime dinamiche d’un percorso che ha portato la Procura a indagare diversi club e poi a punire la Juventus (grazie agli atti della Procura di Torino).