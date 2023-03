Calvo: Plusvalenze, data processo ci dà certezza. Pogba? Juve sua famiglia

La Juventus cerca l’accesso ai quarti di finale di Europa League contro il Friburgo dopo l’andata terminata con il risultato di 1-0 allo Stadium. Pochi minuti prima della partita Francesco Calvo ha parlato del caso plusvalenze, che vedrà una risposta il 19 aprile, e non solo : “È importante avere una data, sapremo per cosa giocheremo le ultime partite del campionato. Avere una data ci dà una certezza”. Sulla qualificazione ai quarti di Champions di Inter , Milan e Napoli : "È un risultato storico per il calcio italiano. Siamo indietro rispetto ad altri paesi, pensiamo ad Inghilterra, Spagna e Germania. Il risultato delle italiane è grande merito di chi le gestisce, di chi le allena e dei giocatori. Spero che questo risultato sia di stimolo per cercare di migliorarsi a 360 gradi”.

Calvo: "Pogba? La Juve è la sua famiglia"

Calvo ha poi parlato della situazone di Pogba: "È il primo a non essere contento della situazione, credo che quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato. Ho letto grandi titoli e che noi lo avremmo scaricato ma non è assolutamente vero. Sa che per lui siamo come una famiglia che dà tanto e che pretende tanto. Noi vediamo che si impegna tanto e vogliamo vederlo in campo al più presto. Crediamo tanto in lui, ci parliamo tutti i giorni e sa che gli siamo vicini ma che non siamo felici della situazione, esattamente come non lo è lui”.