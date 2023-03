Juve, inchiesta Prisma: diretta udienza preliminare, gli aggiornamenti

Aggiorna

Giornata importantissima, fuori dal campo, per la Juventus per quanto riguarda l'inchiesta Prisma. Oggi è infatti in programma l'udienza preliminare al Tribunale di Torino davanti al Gup Marco Picco: in primis si deciderà sul rinvio a giudizio di 12 tra dirigenti e amministratori della società bianconera. Tra questi l'ex presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l'Ad Arrivabene e Fabio Paratici. Si tratta di uno snodo fondamentale nell'indagine sui conti del club bianconero.

9:35 I Pm dell'accusa arrivano in Tribunale Sono arrivati in Tribunale Mario Bendoni e Marco Gianoglio, i Pm dell’accusa. 9:10 Gli avvocati della Juventus entrano in aula I difensori del club bianconero, Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio, sono entrati in aula poco dopo le 9. A breve l'inizio dell'udienza preliminare.

