Juventus, udienza preliminare Prisma: il commento del Direttore

TORINO - Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago è intervenuto per commentare quanto accaduto nella giornata di oggi lunedì 27 marzo, con la prima udienza dell'inchiesta Prisma riguardante la Juventus che è stata rinviata al 10 maggio dal Gup Marco Picco . Marco Gianoglio , che insieme al sostituito Mario Bendoni gestisce l'accusa nel procedimento, ha dichiarato: "Tutto come previsto", mentre i difensori della Juventus affermano: "Siamo nella piena regolarità procedurale" come sottolineato dall'avvocato Maurizio Bellacosa .

Il commento di Guido Vaciago

"Non è successo molto nella prima udienza preliminare dell'inchiesta Prisma. Si è parlato perlopiù di costituzione di parti civili e non si è toccato l'argomento della competenza territoriale, ovvero dove fare il processo tra Torino e Milano. Di quello si parlerà il 10 maggio, che è la data alla quale è stata fissata la seconda udienza. Abbiamo capito subito che i tempi saranno lunghissimi, anche perchè il 10 maggio è molto probabile che il giudice rinvii alla cassazione la decisione sulla competenza territoriale e questo allungherà ulteriormente i tempi. Insomma, per farla breve è difficile pensare che ci sia una prima udienza dell'eventuale processo Prisma prima dell'autunno o addirittura l'inverno di quest'anno. Una sentenza sforerà quasi certamente nel 2024 inoltrato. Nel frattempo la giustizia sportiva procederà parallela e molto più in fretta. Questo pone un problema di discrasia temporale tra le due giustizie. Da una parte la giustizia ordinaria impiegherà probabilmente 3 anni da oggi per stabilire una sentenza definitiva mentre dall'altra parte in 3 mesi si conoscerà il destino della Juventus. Si sa, le due giustizie viaggiano separate e a velocità diverse da sempre, non è una novità. Però quello che fa riflettere è il fatto che questi due processi procedano con le stesse carte, con le stesse prove o meglio con gli stessi indizi portati dai Pm che da una parte saranno vagliati con un dibattimento e un processo ordinario e dall'altra invece verranno vagliati con più approssimazione dalla giustizia sportiva. Questa è un'altra discrasia sulla quale riflettere".