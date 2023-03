Abodi: "Nuove sanzioni alla Juve? In pochi possono scagliare la prima pietra"

ROMA - Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi è intervenuto su Radio Rai tornando sulla sulle vicende giudiziare che vedono coinvolta la Juventus. Abodi non si è sbilanciato sulla posizione dei bianconeri (sanzioni) e ha espresso quello che è il suo desiderio sul movimento: "La Juve rischia nuove sanzioni? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono la magistratura ordinaria e quella sportiva, saranno loro a dire le cose come stanno. Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi e di prendersi le sue responsabilità. Qui di soggetti che abbiano titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochissimi".