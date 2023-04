Juventus, giustizia sportiva: la rapidità, le certezze e le fregature

Quello che più spaventa la Juventus è trascinarsi la questione della giustizia sportiva oltre i confini di questa stagione, non riuscendo a programmare il futuro. Il club ha già dimostrato di saper rinascere da qualsiasi situazione e in qualsiasi condizione. E l’ultima rinascita ha portato, per dire, nove scudetti consecutivi. Ma rimanere in ballo all’infinito, con quattro filoni che poi nascono tutti dalla stessa inchiesta della Procura di Torino, processi che si incrociano e ricorsi che si intrecciano. E meno male che fra i motivi di vanto della giustizia sportiva c’è la «tempestività di giudizio» perché «i processi devono essere veloci e immediati (certezza ai campionati, mercati atleti, agli appassionati)».

Il patteggiamento può diventare la strada migliore per fare veramente in fretta

La Juventus così si trova a giocare mezzo campionato con 15 punti in meno, in attesa di un appello: una situazione che altera in modo sostanziale il campionato. In più, il club bianconero, ha pendente sulla sua testa anche un altro procedimento per il quale, fra un proroga e l’altra (speditezza sì, ma “con juicio”) non ha ancora ricevuto la documentazione dell’accusa. A questo punto il patteggiamento può diventare la strada migliore per fare veramente in fretta, per uscire da questo incubo. Resta il fatto che se la giustizia sportiva sosteneva di non poter offrire il lusso della certezza, ma la comodità della speditezza sì. Adesso, fotografia fedele di una certa Italia, non ha migliorato sul fronte della certezza, ma in compenso si prende i suoi tempi.