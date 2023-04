Manovra stipendi Juventus: “Il debito è invariato"

TORINO - A questo punto... oggi o domani. S’era del resto anticipato che sarebbe stata questione di “primi giorni della settimana” e ancora lo si ritiene probabile. La sensazione è appunto che il procuratore federale Giuseppe Chiné non voglia andare troppo per le lunghe e che, dunque, intenda imminentemente notificare alla Juventus e agli altri soggetti coinvolti l’avviso della conclusione delle indagini in merito al cosiddetto “filone stipendi”. Vale a dire il secondo dei rami d’inchiesta che coinvolgono il club bianconero, dopo quello legato alle plusvalenze.