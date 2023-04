Juve, si incrociano le udienze: verso il caos campionato, cosa sta succedendo

TORINO - Scrutare, poi studiare e infine vivisezionare il calendario è operazione, nel mondo del calcio, più frequente di quanto sia lecito pensare. In piena estate vengono appuntate con scrupolo le date degli scontri diretti in campionato, alle porte dell’autunno si soppesano gli incastri delle partite di coppa con gli impegni di Serie A. E così via, di turno superato in turno superato. Per pianificare i carichi di lavoro, per ragionare su un più o meno blando turnover alla vigilia delle gare ritenute più delicate. Ecco: in qualche modo, ora, un discorso del tutto analogo è stato trasposto dal rettangolo di gioco alle aule della giustizia. E a quelle della giustizia sportiva in particolare.