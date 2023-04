Juve e udienza al Collegio: Figc guarda solo tra terzietà e “paura di ko"

TORINO - Prosegue il conto alla rovescia in vista del vero big match della stagione juventina. La partita, cioè, che i bianconeri disputeranno mercoledì 19 aprile. Si gioca in trasferta, a Roma, sul campo del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni. In ballo ci sono mica i soliti tre punti, ce ne sono fino a 15. Cioè quelli che sono stati depennati dalla classifica bianconera per decisione della Corte federale d’Appello. Tra lo stupore generale - in verità - il 20 gennaio scorso.