Juventus, sentenza ricorso: verdetto Coni, tutto quello che dovete sapere

Aggiorna

TORINO - E' arrivata la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul ricorso della Juve nell'ambito del processo per il caso plusvalenze. Dopo il rinvio di ieri, la decisione è arrivata a ridosso del match che vedrà i bianconeri di Massimiliano Allegri impegnati al José Alvalade contro lo Sporting Lisbona per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. E' stato accolto il ricorso della società bianconera: sparisce il -15 in attesa di nuova valutazione della Corte di Appello.

23:48 Il comunicato ufficiale della Juventus Dopo l'annullamento della penalizzazione, con rinvio alla Corte d'Appello, la Juventus ha pubblicato un comunicato sul proprio sito: "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che, in data odierna, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha accolto il ricorso della Società avverso la Decisione/0063/CFA2022-2023 della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite e, sulla base di una motivazione non ancora disponibile, ha rinviato alla Corte Federale d’Appello “perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.”. 23:28 Allegri: Rabiot straordinario. Juve-Siviglia me l'aspettavo Il tecnico ha parlato al termine della sfida contro lo Sporting che ha consegnato ai bianconeri la semifinale di Europa League (LEGGI TUTTO) 23:10 Sporting-Juventus 1-1: bianconeri in semifinale di EL La squadra di Allegri pareggia a Lisbona e supera i quarti di finale (LEGGI TUTTO) 22:30 Sporting-Juve, le foto più belle del match di Europa League I bianconeri di Allegri cercano la qualificazione alle semifinali contro i portoghesi dopo l'1-0 dello Stadium (GUARDA LE FOTO) 21:44 Juve: vittoria o no? Lo spiegone del Collegio di Garanzia Il commento del Direttore Guido Vaciago alla decisione presa dal Coni. (GUARDA IL VIDEO)

21:31 Sentenza Juve: ritorna la Figc, Chiné e l'incubo penalizzazione Si rifarà il processo, davanti a una nuova Corte d'Appello: gli avvocati del club bianconero si troveranno di nuovo davanti al procuratore federale. (LEGGI TUTTO) 21:20 Sporting-Juve, paura Chiesa in avvio di gara Il giocatore bianconero colpito duramente da Esgaio in avvio di partita. Il numero 7 azzurro però si è rialzato e ha proseguito la partita. (GUARDA LE FOTO)

21:16 Roma, Tiago Pinto: Juve ora terza? Rido per non piangere Il dirigente giallorosso ha commentato la sentenza del Collegio di garanzia per quanto riguarda il ricorso dei bianconeri. (LEGGI TUTTO) 21:07 Juve in campo a Lisbona per l'Europa League La formazione bianconera intanto è impegnata sul campo dello Sporting per il ritorno dei quarti di Europa League. (SEGUI LA PARTITA N TEMPO REALE) 21:02 Juventus, Calvo: I punti ridati? Speriamo restino per sempre Il CEO bianconero sulle questioni del ricorso: "Abbiamo vissuto l’attesa con la massima serenità, convinti di aver sempre operato nel giusto" (LEGGI TUTTO) 21:00 Del Piero posta la classifica Juve: la reazione in tv e le parole Il commento dell'ex capitano bianconero sulla decisione del Collegio di garanzia sul caso pluvalenze. (LEGGI TUTTO) 20:47 Sporting-Juve, Allegri: "Per noi i punti sono sempre stati 59" Il tecnico bianconero, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Europa League, ha parlato della sentenza del Collegio di garanzia e non solo. (LEGGI TUTTO) 20:17 Sentenza Coni-Juve, il dispositivo completo del Collegio di Garanzia Il ricorso dei bianconeri contro i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze è stato accolto rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio. (LEGGI TUTTO) 19:53 Il Coni chiede nuova Corte d'Appello: chi non ci sarà Il dispositivo del Coni chiede nuovi componenti. Mario Luigi Torsello (Presidente), Salvatore Lombardo (Componente), Mauro Mazzoni (Componente), Claudio Teodori (Componente), Vincenzo Barbieri (Componente), Domenico Luca Scordino (Componente-Relatore) Alberto Falini (Componente-Relatore) erano i componenti della precedente Corte Federale d'Appello. 19:17 Lega di A ufficializza nuova classifica, ora la Juve è terza La Lega di Serie A ha appena ufficializzato sul suo sito la nuova classifica di Serie A, dopo il dispositivo del Collegio di Garanzia che ha accolto il ricorso Juve rinviando alla giustiza Figc per una nuova valutazione sul meno 15. (GUARDA LA CLASSIFICA AGGIORNATA) 18:53 Respinti i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini, Arrivabene Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto i ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene contro la sentenza della Corte d'Appello federale per il caso plusvalenze. Accolto invece il ricorso di Pavel Nedved. 18:43 Sentenza Juve, il Coni rinvia: che succede? Le prossime tappe Ora il Collegio di Garanzia dello Sport ha un mese di tempo, quindi entro fine maggio, per le motivazioni ma ha assicurato che arriveranno prima, ragionevolmente nelle prossime due settimane. Trenta giorni di tempo anche per la nuova udienza alla Corte d'Appello: in caso di sola ammenda, tutta la questione potrebbe dunque chiudersi entro la fine di maggio. Se, invece, ci sarà una nuova penalizzazione, la Juve avrà poi trenta giorni (orientativamente fine giugno) per un nuovo ricorso al CONI, che di conseguenza avrà poi sessanta giorni per fissare un'altra udienza. (LEGGI TUTTO) 18:27 Il testo del dispositivo sul ricorso della Juve Il Collegio, si legge nel dispositivo della sentenza, "rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A." 18:20 Accolto ricorso Juve: sparisce il -15 in attesa di nuova valutazione corte d'appello Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. 18:10 Juventus, caso plusvalenze: il punto Ecco cos'è successo ieri al Coni: il racconto dei nostri inviati

18:00 Sporting Lisbona-Juventus: sale l'attesa per il ritorno dei quarti di Europa League Tre ore al fischio d'inizio di Sporting Lisbona-Juventus: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni 17:55 Juve, caso plusvalenze: le parole di Calvo “Giornata intensa. Fiducia? Non lo so, ma ormai si tratta solo più di aspettare”: così, da Lisbona, Francesco Calvo commenta la lunga attesa del club bianconero sulla penalizzazione. Ecco tutte le parole del dirigente 17:45 La probabile di Allegri per Sporting Lisbona-Juventus Intanto la Juventus si prepara al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Al José Alvalade si riparte dall'1-0 dell'andata firmato Gatti all'Allianz Stadium. Ecco la possibile formazione di Allegri

17:35 Sentenza Juve, sale l'attesa: ironie e meme L'attesa della decisione scatena i social: meme e ironie più belli

17:25 Juventus, il diritto da spiegare Il concetto di trasparenza della giustizia sportiva è legato alla comprensibilità: il Collegio dovrà essere convincente. Dalla penalizzazione di 15 punti al rinvio di ieri: c'è grande confusione, anche se cresce l'ottimismo in casa bianconera (Scopri di più)

© RIPRODUZIONE RISERVATA