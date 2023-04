Del Piero posta la classifica Juve: la reazione in tv e le parole

"Emotivamente sono vicino a questi colori e scappa un sorriso. Non entriamo nelle dinamiche della giustizia sportiva, aspettiamo quello che sarà la decisione finale. La mia unica preoccupazione è che questo giudizio sarà un qualcosa che si porterà fino a quest'estate. Mi auguro si possa decidere il prima possibile e sapere di che morte morire, un conto è sapere di finire in Champions League, un conto è non esserci. E questo riguarda anche le altre squadre". Lo ha detto Alex Del Piero a Sky Sport, sulla decisione del Collegio di garanzia sul caso pluvalenze .

Del Piero, il post su Instagram

"Bisogna lasciare le squadre lavorare in santa pace. Si starà a vedere. E' un buon segno che per le motivazioni si deve attendere 15 giorni, questo è un trend positivo per avere tutto chiaro il prima possibile", ha aggiunto l'ex capitano della Juventus. Del Piero ha pure condiviso una particolare foto su Instagram Stories: la classifica aggiornata della Serie A con la Juve in terza posizione.