Juve, verso la nuova sentenza: i tempi, l'afflittività e la penalizzazione

No, in giurisprudenza la proprietà commutativa non funziona. E, dunque, occorre prestare grande attenzione all’ordine dei fattori, quando si segue un filo logico. Ogni riferimento al concetto di afflittività, in questo senso, è puramente voluto. Recita l’articolo 8, comma 1, lettera g) del Codice di Giustizia Sportiva della Figc: «Se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente». In soldoni: una sanzione non può essere applicata se non risulta afflittiva, tant’è che piuttosto slitta nel tempo, ma ciò non significa che questa debba essere modulata in modo che risulti per forza afflittiva.