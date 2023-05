Plusvalenze Juve, il 22 maggio si torna in Corte d'Appello Figc

La Corte federale di appello della Figc ha fissato per lunedì 22 maggio l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso plusvalenze. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del -15. Dopo la momentanea sospensione della penalizzazione in seguito al ricorso del club bianconero contro la Figc e la relativa Procura Federale, nella giornata di lunedì 8 maggio erano state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia.

Juventus, la possibilità del ricorso al Tar

Nonostante le motivazioni pubblicate dal Coni, è comunque viva la possibilità di optare per il ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo regionale, infatti, non andrebbe a modificare le sentenze sportive nel merito ma potrebbe evidenziarne alcuni difetti per consentire un risarcimento. L'eventuale ricorso, in ogni caso, sarebbe un'opzione applicabile una volta riformulata la sentenza da parte della Corte Federale d'Appello.

Juve, Bellacosa: "Coni? Non ci convincono tanti argomenti"

“Cosa non ci convince delle motivazioni del Collegio di Garanzia? Non ci convincono tanti argomenti però abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla Corte federale d’Appello”. Lo ha detto il legale della Juventus Maurizio Bellacosa uscendo dall’aula del tribunale di Torino al termine dell’udienza preliminare del processo ordinario sui conti della Juventus. “Adesso cominciamo a lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio”, ha detto in riferimento all’udienza della corte d’appello federale fissata per il prossimo 22 maggio.