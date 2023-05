Cannavaro: Penalizzazione Juve? Meglio a campionato finito. Sul Napoli...

La sentenza della Corte Federale d'Appello che ha sanzionato la Juventus con 10 punti di penalizzazione continua a far discutere. Sulla vicenda, oltre a dirigenti e calciatori ex bianconeri, si sono espressi molti volti noti del nostro calcio come Mourinho , Totti , Lotito , Tare e non solo . La questione è stata commentata anche da Fabio Cannavaro , a margine di un evento organizzato da Trenitalia per l'arrivo del Frecciarossa con la Coppa Italia alla stazione di Termini di Roma : "Il fatto di dover giocare mentre arrivano queste notizie non è facile, forse queste sono cose che andrebbero fatte a fine campionato. È giusto che chi sbagli paghi, ma magari alla fine del torneo".

Cannavaro: "Spalletti? Il suo addio sarebbe una sorpresa per tutti"

L'ex difensore ha inoltre commentato la situazione che riguarda il futuro di Spalletti al Napoli: "Per il Napoli è stato un anno perfetto. Vedere che Spalletti potrebbe lasciare è una sorpresa per tutti. Chi mi piacerebbe? Domandate al presidente" per poi parlare della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina: "L'Inter è favorita sulla carta, ma le finali si devono giocare e soprattutto vincere. La Fiorentina avrà fame e voglia di giocarsi la Coppa perché è da tanto che non arriva in finale, magari l'Inter penserà alla Champions...".

Cannavaro: "Stagione importante, ma bisogna investire sugli stadi"

Cannavaro ha parlato anche dell'annata delle italiane in Europa: "È stata una stagione importante, ma per tornare grandi dobbiamo investire su tutto quello che circonda il calcio: parlo di stadi. Noi italiani in Europa siamo sempre stati stimati, avevamo mollato per un po' ma la Serie A rimane sempre un campionato importante".