I verdetti della Giustizia sulla Juve e la tempistica che fa male

Certo, con il calendario ipercompresso di questa strana stagione calcistica col Mondiale in mezzo, per le squadre impegnate su tre fronti come la Juventus quasi ogni data era la vigilia o l’antivigilia di una partita, se non il giorno della partita stessa. Però da parte di inquirenti e giudicanti si sarebbe potuto avere un po’ più di sensibilità e di rispetto per giocatori e allenatore, che di quanto imputato ai dirigenti non hanno alcuna colpa, nel determinare le tempistiche dell’iter giudiziario, ordinario e sportivo, in cui la squadra bianconera è finita da ottobre. Dal 24 ottobre, per la precisione. E’ in quel giorno che la procura di Torino notifica alla Juventus la chiusura delle indagini preliminari, ipotizzando i reati di «falso in bilancio» e «false comunicazioni al mercato», e che cominciano a filtrare nuove intercettazioni.