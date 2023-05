Nuovo ricorso Juve: svolta in 10 giorni. Tutti gli scenari ancora possibili

TORINO - Il fatto che il meno dieci - punto più, punto meno - fosse nell’area non contribuisce più di tanto a render maggiormente digeribile il boccone amaro. La delusione era apparsa già in diretta, durante il processo avvenuto lunedì mattina nell’aula virtuale della Corte federale d’appello, allorché il procuratore Giuseppe Chiné aveva chiesto 11 punti di penalizzazione per i bianconeri. Il presidente juventino Gianluca Ferrero s’era ammantato di dispiacere e sconforto, avendo capito che si sarebbe andati a parare verso le più pessimistiche aspettative e non certo verso confortanti colpi di scena. E ovviamente lo scoramento è aumentato dopo che la Corte ha diramato il dispositivo che grossomodo confermava la richiesta di Chiné dando di fatto sostanza - al di là del meno dieci - a tutte le riflessioni, i pensieri e i retropenseri di chi riteneva che semplicemente si puntasse a togliere la Juventus dall’Europa. Considerando anche ciò che sta accadendo nell’altro filone, non c’è infatti via di scampo.