Juve: patteggiamento a zero punti per la manovra stipendi

Importanti aggiornamenti in casa Juventus per quanto riguarda il processo, originariamente previsto per il prossimo 15 giugno, legato al secondo filone, quello sulla doppia manovra stipendi durante la pandemia di Covid, nella stagione 2019-2020, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altre società. Le parti si sarebbero accordate per il patteggiamento e si dovrebbe andare in aula già domani (martedì 30 maggio).