La Juve, l'Uefa e l'elasticità del caso Osasuna: il verdetto si avvicina

Il prossimo 7 agosto la Uefa celebrerà il sorteggio dei preliminari di Conference League. Ed è per questa ragione che l'Osasuna era consapevole che il Tas si sarebbe pronunciato in questi giorni. E così è stato. Ma facciamo un passo indietro di quasi due mesi, fino allo scorso 7 giugno. Soltanto tre giorni dopo aver conquistato la settima piazza in campionato, il club navarro veniva informato della propria espulsione dalla minore tra le competizioni europee.