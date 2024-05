“La Juve condannata, la Roma invece…”: plusvalenze, in-giustizia a 2 velocità

L’altra velocità

Bene, proprio per la diversa velocità della magistratura a seconda delle città in cui si opera, ecco che a Roma, per presunte plusvalenze giallorosse dal 2017 al 2021, che secondo alcuni calcoli avrebbero impattato molto di più sul fatturato rispetto al quadro bianconero, siamo un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia. La Procura capitolina ha solo ora chiuso le indagini e se i nuovi patron non risultano coinvolti, diversa la situazione per il management precedente, responsabile appunto di quelle compravendite quando peraltro il club era quotato in Borsa e il rischio del rinvio a giudizio non è così basso. Anzi. Nel mentre il pressing mediatico sulla vicenda è stato sinora in versione bonsai rispetto alla foresta di accuse cresciuta intorno alla Juventus. E infatti è al momento quasi impercettibile l’attesa per l’eventuale mossa del procuratore federale Chinè per l’apertura di un fascicolo sulla situazione della Roma e le presunte plusvalenze contestate. Già, il tempo è una unità di misura la cui percezione non cambia evidentemente soltanto con l’età. Ma anche in base al luogo di residenza. E non pare proprio giusto...