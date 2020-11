Modric e la foto con Ronaldo: "Quanta classe e che ricordi!"

Stasera va in scena la sfida tra Croazia e Portogallo di Nations League . La prima squadra lotta per evitare la retrocessione, il Portogallo gioca per chiudere al meglio nonostante la matematica certezza del secondo posto. Ma la partità rappresenta anche una sfida stellare tra Modric e CR7 . Il croato ha parlato dell'ex compagno di squadra al Real Madrid durante la conferenza stampa: “Il Portogallo è una squadra forte, con giovani di talento che sono aiutati da Pepe e Ronaldo . Per me sono una delle squadre più forti al mondo. L’incontro con Cristiano? Sono felice di averlo rivisto dopo così tanto tempo, abbiamo parlato un po’ di tutto. Abbiamo tanti bei ricordi. Abbiamo parlato anche del Real Madrid, una semplice conversazione fra amici senza entrare troppo nei dettagli”.

Le parole del tecnico della Croazia

Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Nazionale vice campione del Mondo Zlatko Dalic: “Contro avversari del calibro del Portogallo non puoi essere all’80%. Questa partita significa molto per noi, vogliamo restare in Lega A, e spero in una partita solida. Sono consapevole che i risultati e il gioco non sono buoni, nessuno me lo deve dire. Questo non è il livello di un anno o due fa, questa è la nostra realtà. Questo è quello che succede nel processo di creazione di una nuova squadra. Sono sicuro che faremo di tutto: ho detto ai giocatori che non devono smettere di credere in se stessi e nella loro qualità e che una o due sconfitte non possono cancellare tutto il bene del periodo precedente e che saremo di nuovo allo stesso livello”.