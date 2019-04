Lazio, Inzaghi: «In finale a tutti i costi»

ROMA - La sconfitta in campionato contro il Chievo, le bizze di Milinkovic Savic e Luis Alberto sono ormai un ricordo da lasciare alle spalle per la Lazio, concentrata sul ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro contro il Milan: «Se ne è parlato tanto della brutta figura di sabato - le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Channel - Domani ci giochiamo tanto, la partita sarà tiratissima. C'è l'intenzione di centrare la finale, cercheremo di far parlare il campo, ma c'è voglia di rivalsa. Affrontiamo una grande squadra, lo abbiamo visto in questi anni, tutte le partite sono tirate. Bisogna essere bravi a fare una gara propositiva e indirizzare gli episodi a nostro favore. Ci giochiamo tanto».