Inzaghi: «Atalanta più lucida. Europa? Ci arriveremo»

ROMA - «Io penso che sia stata una buona partita, insomma. E' stata giocata a buoni ritmi però purtroppo abbiamo commesso un errore importante sul secondo e terzo gol e la partita si è decisa lì. Ci siamo un po' allungati e l'Atalanta è stata bravissima. Abbiamo sbagliato delle ripartenze. Sono stati più convinti e hanno meritato di vincere». Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il ko con l'Atalanta. E' stata scritta la parola fine per la Champions? «Penso di sì, il nostro obiettivo è il posto che per l'Europa non passi soltanto per la finale di Coppa Italia ma anche per il campionato. Penso che ci arriveremo in Europa, abbiamo due strade. Sicuramente una squadra come la nostra deve centrare un posto Uefa. C'è sabato il Cagliari e poi la finale contro l'Atalanta», ha risposto il tecnico.

Colpo Atalanta all'Olimpico: tris da Champions contro la Lazio